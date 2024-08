SERIE C Rimini: Simone Cinquegrano è un nuovo giocatore biancorosso

Il Rimini FC comunica che Simone Cinquegrano è un nuovo giocatore biancorosso. Italo-argentino, classe 2004, si è messo in luce nelle ultime stagioni al Sassuolo che lo aveva inserito nel proprio vivaio a 17 anni. Dopo i primi calci da punta centrale, il nuovo biancorosso ha trovato la sua posizione ideale come terzino destro. Con i neroverdi ha vinto due Tornei di Viareggio e, la scorsa stagione, il campionato Primavera 1 da protagonista con 35 presenze, cinque gol e un assist. Il ventenne arriva in Romagna in prestito dal Sassuolo fino a giugno 2025.

