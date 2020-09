Rimini: sono sei i calciatori positivi

Il Rimini FC rende noto che in seguito ai tamponi eseguiti ieri come da protocollo anti-Covid, sono stati riscontrati altri 5 casi di positività fra i componenti della rosa, per un totale di 6. I tesserati in questione, asintomatici, sono già in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico biancorosso. La Società ha disposto l’annullamento degli allenamenti fino alla giornata di domenica 13 settembre compresa. Il Rimini FC seguirà tutto l’iter previsto dal protocollo di sicurezza.