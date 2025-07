SERIE C Rimini, Stefania Di Salvo: "Non esiste alcun accordo preliminare con Bennett" La società romagnola smentisce l'ipotesi di una presunta firma preliminare di acquisto del Rimini.

Sull'ipotesi di trattativa di cessione del Rimini all'imprenditore Jason Bennet la società romagnola interviene cin questo modo:

"In merito alla notizia apparsa su alcuni organi di stampa, relativa a una presunta firma di un preliminare di acquisto del Rimini da parte di Jason Bennett, la società ritiene doveroso intervenire con chiarezza e senso di responsabilità. La notizia è completamente priva di fondamento. Ad oggi non esiste alcun accordo preliminare, nessuna firma né alcuna intesa - formale o informale - con il signor Bennett. Si tratta di una ricostruzione infondata e fuorviante, che rischia di generare confusione e alimentare dinamiche che nulla hanno a che vedere con il reale percorso intrapreso dalla Società. Dopo anni di impegno economico e gestionale, e alla luce dei risultati sportivi raggiunti, il Rimini Football Club ribadisce con forza che ogni scelta è guidata da un principio imprescindibile: il rispetto verso la città, i tifosi e tutte le persone che ogni giorno lavorano con passione per questi colori. Se oggi la prima squadra sta regolarmente svolgendo il ritiro precampionato, è merito dell’impegno della dirigenza, della professionalità dei nostri tesserati e del lavoro quotidiano dei collaboratori, che - nonostante le difficoltà - continuano a credere nel progetto avviato. L’interesse nei confronti del Rimini FC è ampio e autentico: diversi soggetti hanno chiesto di poter presentare le proprie proposte. La Società ha adottato criteri di valutazione rigorosi, basati su solidità economica, reputazione trasparente e totale assenza di elementi critici di natura legale. Tra le proposte ricevute, la più solida e coerente con i valori del Club è risultata quella avanzata dalla Building Company.

A tal proposito, la Presidente Stefania Di Salvo ha sottolineato: “Il Rimini FC non è un affare qualsiasi. Il Rimini è un patto d’amore con una città, una tifoseria, una storia che meritano verità e rispetto. Ho scelto di ascoltare con attenzione e fiducia la dottoressa Giusy Anna Scarcella, una donna che mi ha colpita non solo per la sua visione imprenditoriale, ma per la forza con cui ha saputo costruire, da madre e da professionista, percorsi solidi e autentici. A lei mi lega una stima sincera, profonda, che va oltre i ruoli e parla di valori condivisi".

È importante chiarire che l’attuale proprietà non ha alcuna intenzione di abbandonare l’importante progetto di riqualificazione dell’ex area Ghigi, attualmente in fase di realizzazione. Ogni trattativa, sin dall’inizio, è stata infatti impostata nella prospettiva di una partnership orientata a garantire continuità, solidità e visione per il futuro del Club. Il Rimini Football Club ricorda infine che ogni comunicazione ufficiale relativa alla vita e alle decisioni della Società sarà diffusa esclusivamente attraverso i canali ufficiali del Club, nel pieno rispetto della comunità riminese e con la massima trasparenza verso i propri sostenitori.

