Rimini: Stefano Giammarioli nuovo direttore generale

Stefano Giammarioli è il nuovo direttore generale e direttore sportivo del Rimini. Il dirigente umbro vanta esperienza nel calcio professionistico e dopo gli inizi a Gubbio, dove è stato protagonista della storica scalata del club dalla Serie D alla Serie B, ha assunto il ruolo di direttore sportivo della Cremonese per cinque stagioni, contribuendo al ritorno in Serie B della società grigiorossa nel 2017 dopo 11 anni. Successivamente ha fatto ritorno a Gubbio, per poi ricoprire incarichi dirigenziali al Grosseto.

I biancorossi hanno comunicato anche di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Gabriele Ferrarini. Terzino destro classe 2000, nato a La Spezia, Ferrarini è cresciuto calcisticamente nella Fiorentina, completando l’intero percorso giovanile fino alla Prima Squadra. Dopo l’esordio tra i professionisti in Serie C con la Pistoiese, Gabriele ha trovato spazio e continuità in Serie B, dove ha vestito le maglie - tra le altre - di Venezia, Perugia e Feralpisalò, consolidando negli anni la propria esperienza nella serie cadetta.















