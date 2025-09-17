TV LIVE ·
Rimini: Stefano Giammarioli nuovo direttore generale

Il dirigente umbro ricopre anche il ruolo di direttore sportivo. Sul fronte giocatori, ufficializzato l'arrivo di Gabriele Ferrarini.

17 set 2025
Stefano Giammarioli (foto archivio RTV)

Stefano Giammarioli è il nuovo direttore generale e direttore sportivo del Rimini. Il dirigente umbro vanta esperienza nel calcio professionistico e dopo gli inizi a Gubbio, dove è stato protagonista della storica scalata del club dalla Serie D alla Serie B, ha assunto il ruolo di direttore sportivo della Cremonese per cinque stagioni, contribuendo al ritorno in Serie B della società grigiorossa nel 2017 dopo 11 anni. Successivamente ha fatto ritorno a Gubbio, per poi ricoprire incarichi dirigenziali al Grosseto. 

I biancorossi hanno comunicato anche di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Gabriele Ferrarini. Terzino destro classe 2000, nato a La Spezia, Ferrarini è cresciuto calcisticamente nella Fiorentina, completando l’intero percorso giovanile fino alla Prima Squadra. Dopo l’esordio tra i professionisti in Serie C con la Pistoiese, Gabriele ha trovato spazio e continuità in Serie B, dove ha vestito le maglie - tra le altre - di Venezia, Perugia e Feralpisalò, consolidando negli anni la propria esperienza nella serie cadetta.






