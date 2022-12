SERIE C Rimini, succede tutto in 5': 2-1 all'Ancona I biancorossi ribaltano l'Ancona nel giro di 3 minuti e li raggiungono in classifica: al “Romeo Neri” termina 2-1 per i biancorossi di Gaburro che salgono a quota 28. Tra i dorici debutto stagionale per il sammarinese Filippo Berardi che entra all'89'.

Dall'inferno al paradiso in 5 minuti: Rimini-Ancona si decide tra il 70' e il 75'. Sorridono i biancorossi romagnoli che tornano al successo dopo il ko di Fiorenzuola e raggiungono proprio i dorici a quota 28. Primo tempo dalle pochissime emozioni, fuochi d'artificio conservati tutti per la ripresa. Dove parte meglio l'Ancona: il rimpallo libera Mezzoni che calcia da posizione defilata e centra in pieno il palo esterno. E' il 64', da qui ai prossimi 11 minuti si scatenerà il putiferio. 67': ripartenza ospite, Martina anticipa Tofanari e viene atterrato in area. Il direttore di gara indica il dischetto, Prezioso incrocia dagli 11 metri ma Galeotti intuisce e neutralizza il suo tentativo. Si rimane in parità e tante squadre, in questo momento, avrebbero un contraccolpo psicologico. Non l'Ancona che, 180 secondi più tardi, trova comunque il vantaggio. Simonetti allarga sulla destra per D'Eramo che aspetta il momento giusto e serve nuovamente il 18 marchigiano. Uno-due chiuso e palla in rete per l'1-0. Che però dura giusto il tempo di rimettere la palla in gioco: corner di Gabbianelli, spizzata di Tanasa e solito inserimento con i giri giusti di Delcarro che sotto porta non può sbagliare. 1-1 e gol dell'ex per il centrocampista arrivato proprio dall'Ancona in estate. 74': Tonelli vede l'inserimento dell'onnipresente Delcarro, piattone che si stampa direttamente sulla traversa e poi la difesa si salva. Almeno per un altro minuto: schema da corner e staffilata di Gabbianelli che Perucchini non trattiene. Sul tap-in arriva Tanasa che, di testa, fa esplodere il “Neri”. Gol e assist il centrocampista gettato nella mischia da Gaburro solo pochi istanti prima. In 3 minuti il Rimini rimonta, va sul 2-1 trovando un successo fondamentale in ottica play-off.

