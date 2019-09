Rimini – Sud Tirol 1-1 Secondo pareggio consecutivo per un Rimini ancora imbattuto nelle prime 3 giornate. La squadra di Cioffi si porta in vantaggio ad inizio ripresa con Gerardi. Il Sud Tirol trova il pareggio su rigore realizzato da Morosini. Nel finale il Rimini rischia in due circostanze con lo stesso Morosini e con Casiraghi, ma il risultato non cambierà più. A rimini, Rimini – Sud Tirol 1-1