ECCELLENZA Rimini, Tamai: "Entusiasmo che mancava da tempo, a dicembre faremo innesti. Zannoni ha dei numeri" Il DS dei biancorossi parla dell'avvio di stagione della squadra ed elogia il centrocampista sammarinese.

Ospite di Cose di Calcio il direttore sportivo del Rimini Pietro Tamai, che nell'analizzare il buon andamento della squadra parte dall'unica nota dolente, il ko interno col Sanpaimola di sabato: "L'inizio di campionato è stato molto positivo e chiaramente la gara di sabato la volevamo vincere perché eravamo davanti a una bellissima cornice di pubblico, per i tifosi e soprattutto anche per noi, per acquisire sempre più credibilità. Però la squadra c'è, alla fine la gara c'è stata, abbiamo commesso degli errori ingenui che fino ad oggi non avevamo mai commesso. Abbiamo avuto una media in casa dalle 3.500 alle 4.000 persone, che non capitava da molto tempo. Io da Riminese non ricordo, a parte nei derby importanti col Cesena di Lega Pro o con la Vis Pesaro, con quelle squadre lì. C'è entusiasmo e noi dobbiamo fare in modo che questo entusiasmo rimanga perché è vitale per il calcio riminese, dopo otto mesi senza. Da qui a dicembre che riapre il mercato valuteremo: i ragazzi con cui abbiamo iniziato stanno facendo un grandissimo lavoro, poi se manca qualcosa ci siederemo e vedremo il da farsi: sicuramente qualcosina sotto le caratteristiche del modo di giocare ci può mancare, però lo andiamo a valutare man mano col mister".

Nella sconfitta col Sanpaimola è andato a segno anche il nazionale sammarinese Samuele Zannoni: "Sono molto contento di lui - dice Tamai - è un giocatore che ho voluto, che a me piace dai tempi in cui era a Pietracuta e a Coriano ancora prima, è un giocatore che secondo me ha dei numeri e secondo me, sempre per il mio modo di vedere, può anche giocare benissimo in categorie superiori, senza nessun problema per le qualità che ha il ragazzo".

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