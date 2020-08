SERIE D Rimini: Tamai, stronca Kouko e Pelliccioni

Il DS Pietro Tamai parla apertamente di quello che serve al Rimini per rinforzarsi sul mercato. Il DS spiega che non aspetterà i comodi di Kouko, l'attaccante tarda a dare una risposta, e su Pelliccioni dice il mercato non si fa solo con budget alti



I più letti della settimana: