Rimini, tra nuovo stadio, nuovi soci e nuova squadra

Sogno o realtà? A Rimini ci si divide tra chi manifesta entusiasmo per l'annuncio chiaro e forte del nuovo Stadio e chi continua a mantenere profilo basso e scetticismo. Troppe promesse non mantenute da quelle parti hanno abbassato i livelli di serotonina anche ai più positivi. Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad si è assunto la grossa responsabilità nell' annunciare il rifacimento totale del Neri, con o senza imprenditore privato. Piano A o Piano B. Lo ha fatto con puntualità chirurgica, ossia un paio di settimane prima del concerto di Vasco Rossi che ha sollevato diverse polemiche.

Da questo punto di vista l'annuncio “stadio nuovo” pare sia arrivato puntualissimo per smorzarle, oppure no? L'arcano verrà presto scoperto quando si scorgerà all'interno del Neri, dopo il “concertone”, il primo Caterpillar. Questo un fronte. L'altro è quello societario. Dagli anni di Bellavista in poi, a proposito ricorre il 16° anniversario della sua morte, non c'è mai stata serenità. Le caldi estati riminesi trascorrono sempre alla ricerca di virtuosi aiuti economici, fantomatiche cordate, nuovi soci. E così in riviera non c'è quasi mai il sole sulla società.

Il Presidente del Rimini Alfredo Rota nel post conferenza stampa di Palazzo Garampi si è mostrato comunque velatamente fiducioso. Presto ci sarà un summit tra il Direttore Sportivo, che ha ancora 2 anni di contratto, e il Presidente. Andrea Maniero. vuole chiarezza. Prima di qualsiasi mossa sul mercato vuole capire bene qual'è il vero progetto Rimini. Se Rota si accontenta di un decimo posto con uscita al primissimo turno play off, il DS potrebbe anche lasciare i suoi due anni a qualcun altro. Se invece l'annuncio stadio ha "shakerato" il Presidente e si comincia a lavorare per un Rimini da piani altissimi, il DS potrebbe rispettare il suo contratto e cominciare immediatamente con l'annuncio del nuovo allenatore. Gaburro, è ormai un ex.