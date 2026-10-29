Rimini travolgente, 5-0 al Pietracuta e primato consolidato

Nel turno infrasettimanale di Eccellenza, il Rimini travolge il Pietracuta per 5-0 e consolida il primato in classifica, al termine di una partita dominata dall'inizio alla fine. La formazione allenata da Massimo Gadda conferma il proprio ottimo momento di forma, trascinata da un reparto offensivo particolarmente ispirato. I biancorossi sbloccano il risultato già all'8' con Cicarevic, rapido a ribadire in rete una conclusione di Moricoli respinta dal portiere Mattei.

Al 23' arriva il raddoppio: sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Nisi, Rivi trova la deviazione vincente per il 2-0. Il Rimini continua a spingere e sfiora più volte il terzo gol, prima con Zannoni, il cui tiro viene salvato sulla linea, poi con Vitucci, fermato dal palo. Nella ripresa i padroni di casa chiudono definitivamente i conti.

Vitucci firma il 3-0 sfruttando una conclusione di Carlini, mentre al 14' è lo stesso Carlini a realizzare il poker con un preciso tiro sotto l'incrocio dei pali. Nel finale, al 42', Piazze completa la goleada superando Mattei per il definitivo 5-0. Una prestazione convincente per la squadra di Gadda, che rafforza la propria leadership e conferma la qualità del reparto avanzato, con indicazioni positive soprattutto da Carlini e Vitucci, oltre alle conferme di Cicarevic e Piazze.







