SERIE C Rimini travolto. Al Del Conero non c'è storia, l'Ancona batte il Rimini 3-0 Di Massimo, Spagnoli e Martina gli autori dei 3 gol

Poco o nulla non c'è traccia del Rimini ad Ancona, l'unica cosa positiva è che nonostante una sola vittoria nelle ultime 9 giornate la squadra occupa ancora l'ultima posizione play off. Praterie per i padroni di casa dopo un solo quarto d'ora, il Rimini è già alto e incassa in contropiede, il servizio di Spagnoli è delizioso, Di Massimo tutto solo attende l'uscita di Zaccagno e lo batte sul primo palo. I dorici potrebbero chiuderla poco dopo quando questa volta è Spagnoli a presentarsi solo davanti a Zaccagno, bravo ad uscire con i tempi giusti. Si vede il Rimini dopo mezz'ora di gioco, il colpo di testa di Santini è parato in due tempi da Perucchini. Dietro il Rimini è perforabile da tutte le parti, Mezzoni ben servito in area apre troppo e mette fuori un pallone che doveva avere ben altro destino. Simonetti in rovesciata incrocio dei pali. L'Ancona è la squadra che gioca il più bel calcio in questo girone B. Le ripartenze dei rossi sono devastanti. La posizione di Spagnoli è correttissima, il centrovanti con il Rimini aperto, va a depositare in rete sull'uscita di Zaccagno. Dicesi contropiede da manuale del calcio. Partita chiusa. C'è da vedere ancora il severo tris firmato Martina. Questo Ancona nei play off sarà un brutto cliente per tutti. Al Del Conero di Ancona, Ancona batte Rimini 3-0.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: