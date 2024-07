SERIE C Rimini: ufficiali gli arrivi di Longobardi e Chiarelli

Il Rimini ha ufficializzato gli arrivi di due nuovi giocatori. Si tratta dell'esterno d'attacco Marco Chiarelli, classe 2002 la scorsa stagione al Catania. Chiarelli ha un contratto fino al giugno 2025. Un rinforzo anche in difesa per i biancorossi con Gianluca Longobardi. Calciatore del 2003 cresciuto nel Pescara e nelle ultime stagioni alla Recanatese. Longobardi sarà legato al Rimini fino al giugno 2026.

Diego Accursi, riminese e cresciuto nel settore giovanile del Rimini, torna in biancorosso dopo l’esperienza iniziata lo scorso gennaio all’Adriese in serie D con 12 presenze e 6 reti. L’attaccante classe 2003 ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo.



