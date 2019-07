Rimini, ufficiali i centravanti Gerardi e Petrovic

La firma del contratto di Gerardi. Foto facebook @riminifootballclub

Dopo tanti arrivi in tono minore, il mercato del Rimini comincia a entrare nel vivo con le firme dei centravanti Federico Gerardi e Tomi Petrovic.

Gerardi è un classe '87 con un curriculum importante tra Serie B – in 7 stagioni e mezzo, 222 partite e 33 reti – e Serie C: negli ultimi tre anni si è esibito con le casacche di Feralpi, Pordenone e infine Monopoli, con cui nello scorso campionato ha siglato 7 gol in 32 partite. Per lui contratto annuale con opzione di rinnovo. Viceversa, il croato Petrovic è un promettente classe '99 sul quale, recentemente, aveva messo gli occhi pure la Juventus. Arriva in prestito dall'Entella – con cui ha disputato 7 partite – e per lui il Rimini ha battuto lo concorrenza di diverse società di C. Su tutte la Pro Vercelli, che prima del sorpasso biancorosso sembrava a un passo dal giocatore.

Ancora da definire invece l'operazione relativa a Finizio, terzino destro della Vibonese, con D'Agnelli che, in quel ruolo, sonda anche altri profili. Tutto in standby per quel che riguarda i centrocampisti Gasperi e Montanari: i due hanno come priorità il Rimini e sono pronti a firmare, prima però gli si dovrà fare spazio piazzando i tanti esuberi. Chi non ha intenzione di muoversi – nonostante Grassi gli avesse chiesto di rescindere il contratto – è il portiere Scotti.





Nel servizio le parole del portiere del Rimini, Francesco Scotti.