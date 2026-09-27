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Rimini vince anche a Osteria Grande per 2-1

I biancorossi restano a punteggio pieno e allungano in testa alla classifica

di Gabriele Mento
27 set 2026
Rimini vince anche a Osteria Grande per 2-1

Il Rimini vince per 2-1 in trasferta contro l'Osteria Grande e resta in testa alla classifica a punteggio pieno. I biancorossi subiscono al 20' il primo gol della loro stagione, con Xhuveli che porta in vantaggio la squadra di casa. Ma gli uomini di Gadda si riscattano con la ripresa, prima con la rete del pareggio di Nisi al 21', che segna dopo aver scambiato con Vitucci. Ed è proprio il numero 21 a trovare il gol vittoria al 31' della ripresa, con Vitucci che segna sulla sponda di Piazze dopo il cross di Fabbri. Il Rimini allunga a +4 in classifica sull'Imolese Calcio, fermato sul 2-2 dal Pietracuta, mentre diventano 5 le lunghezze di margine sul Massa Lombarda, sconfitto dal Vis Novafeltria per 3-1.




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