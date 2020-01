SERIE C Rimini: Zamparo torna al Parma

Movimenti in uscita in casa Rimini, la società biancorossa ha ufficializzato la risoluzione consensuale del rapporto con Mattia Cozzari, centrocampista classe '99, mentre l’attaccante classe ’94 Luca Zamparo, arrivato in estate dal Parma con la formula del prestito, ha fatto ritorno nella società di appartenenza.



