SERIE C Rimonta e controrimonta: il Pescara supera 3-2 il Gubbio I ragazzi di Zeman tengono il passo delle prime superando 3-2 il Gubbio nel posticipo della sesta giornata del Girone B con una rocambolesca rimonta arrivata negli ultimi minuti: decide Moruzzi al 90'.

Un'altra partita da montagne russe, e con Zeman in panchina non potrebbe essere altrimenti. Il Pescara soffre contro un Gubbio che interpreta la sfida nel migliore dei modi ma alla fine capitola negli ultimi minuti: 3-2 per il Delfino che tiene il passo di Torres e Cesena. Prove generali del vantaggio per Tunjov, botta da fuori che Vettorel smanaccia come può in angolo. Il 17 però fa saltare il banco al minuto numero 26: dopo una serie di batti e ribatti in area la sfera arriva al limite dove Tunjov con un colpo da biliardo non lascia scampo all'estremo difensore avversario. Vicino al raddoppio Merola che salta “tra i giganti” e passa a centimetri dal bersaglio grosso. Il Gubbio si fa vedere con Di Massimo, grande risposta di Plizzari che mantiene il vantaggio.

Nella ripresa però gli uomini di Braglia crescono e, a cavallo dell'ora di gioco, trovano l'1-1: verticalizzazione per Udoh che scatta sul filo del fuorigioco e – a tu per tu con Plizzari – non sbaglia facendola passare sotto le gambe. E' un gol che cambia completamente l'inerzia della partita: ancora Udoh lancia Di Massimo che sorprende la difesa “ballerina” del Pescara e, con l'esterno, batte ancora una volta Plizzari. Rimonta completata e Gubbio clamorosamente avanti. Anche se per due minuti o poco più perché Squizzato non ci sta e tira fuori il cosiddetto coniglio dal cilindro: su una palla in uscita, il centrocampista si coordina alla perfezione e la infila proprio sotto all'incrocio dei pali con Vettorel che non può nulla. E' già uno dei gol più belli dell'anno, il Pescara torna in quota e – al 90' – l'Adriatico esplode: Moruzzi se la porta sul mancino e con un diagonale velenoso opera il controsorpasso. Grande corsa sotto la curva per il terzino classe 2004, eroe di serata. E' 3-2 Pescara per una partita da “cuore matto”.

