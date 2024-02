Rinaldi non basta, la Carrarese supera 1-0 l'Olbia

Dopo un assedio durato un tempo, la Carrarese butta giù il muro eretto dall'Olbia e continua a sognare. Secondo successo consecutivo – sempre contro una sarda – ed ora il terzo posto del Perugia dista solamente una lunghezza. Fin da subito si capisce che sarà una partita a senso unico: botta di Panico sul primo palo, super riflesso di Rinaldi che allunga in corner. Grandi proteste invece per un possibile tocco con il braccio di Bellodi in area, a chiudere l'azione ci pensa Cicconi in controbalzo fuori non di molto. Primo tempo che sembra maledetto per i marmiferi: Rinaldi in bagher su Panico, poi Capello centra la traversa da 0 metri. Il portiere dell'Olbia è ispirato e al 42' si supera sul mancino a giro di Grassini, che aveva fatto tutto alla grande. Più facile, ma sempre importante, anche la parata su Della Latta che si era inserito bene dopo il servizio di Imperiale. Servirebbe un episodio a Carrara per sbloccarla, e forse anche un pizzico di fortuna. E allora, al primo minuto di recupero, Schiavi calcia forte su una punizione di seconda e la deviazione della barriera è decisiva. Questa volta Rinaldi viene tradito dal fuoco amico e non ci può arrivare.

Carrarese che parte forte anche ad inizio ripresa. Continua il duello personale tra Panico e Rinaldi, vinto ancora una volta dal secondo. Clamoroso l'errore di Illanes in ribattuta, fuori da due passi. L'1-0 resta un risultato pericoloso, Catania ci crede sul retropassaggio dello stesso Illanes e Bleve evita la beffa finale. Altri brividi non ne arrivano, l'Olbia resta in zona pericolante mentre la Carrarese festeggia con i suoi tifosi e tiene il passo.