SERIE D Rinviata Fiorenzuola - Forlì Presunto caso di Covid 19

La sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie D in programma domenica primo novembre Fiorenzuola - Forlì è stata rinviata a data da destinarsi per un presunto caso di Covid 19 nello staff organizzativo.

