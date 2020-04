Riolfo: “Eravamo in un momento straordinario. Se dovessimo riprendere dovremo essere bravi a farci trovare pronti”

Sentiamo Giancarlo Riolfo

Terzo posto in classifica con 53 punti a – 2 dalla Reggiana seconda e a – 8 dal Vicenza capolista. E' stato un campionato su buoni livelli quello disputato dal Carpi fino ad ora. Blindati i play off, la società emiliana si stava preparando a provare a dare l'assalto finale al Vicenza con 12 giornate da giocare tutto è ancora possibile anche se va detto, i punti sono 9 considerando lo scontro diretto favorevole alla formazione di Di Carlo. Riolfo analizza la situazione in maniera oggettiva. Se da una parte c'è una voglia spasmodica di rientrare in campo, dall'altra si capisce e si intuisce dalle sue parole che almeno per quanto riguarda la serie C sarà molto difficile.

Sentiamo l'allenatore Giancarlo Riolfo