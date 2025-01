Riparte il Pineto: 1-0 al Sestri Levante

Bastano 70 secondi al Pineto per ritrovare un successo che mancava da 3 giornate e garantirsi almeno un'altra settimana in zona play-off. Discesa di Bruzzaniti a sinistra, il tiro di Pellegrino viene murato ma il più lesto ad arrivare sulla ribattuta è Germinario che scrive 1-0 e condanna un Sestri Levante sempre più invischiato nella lotta per non sprofondare tra i dilettanti. Nella prima parte di gara c'è solo il Pineto che, ad inizio ripresa, ha l'occasionissima per chiudere i giochi: Fabrizi fa tutto bene con stop e dribbling, la conclusione però è debole e in bocca ad Anacoura che tiene in vita i suoi. I biancazzurri non mettono il lucchetto al match e allora il Sestri ci prova nel finale: straordinario Tonti che, nonostante la deviazione, riesce a respingere il mancino velenoso dal limite di Rosetti. L'estremo difensore del Pineto si guadagna la palma di “man of the match” quando sbarra la strada alla sforbiciata – quasi a botta sicura – di Pane dopo uno schema da corner. Le mani sui 3 punti, Tonti, ce le mette anche quando esce con i tempi giusti sul bulgaro Durmush preservando così l'1-0. Vantaggio minimo ma portato fino al 90' dal Pineto, alla settima vittoria in campionato.