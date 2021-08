Riparte la C e Cpiace

Pronti via si decolla. Torna il campionato di Serie C e per il decimo anno consecutivo anche la trasmissione Cpiace. Tutti lunedi a partire dal 30 agosto, in diretta dalle 21 alle 22 tutti i temi che il Campionato di Serie C Girone B regala, verranno approfonditi con gli ospiti in studio e collegati via skype. Si comincia lunedi 30 con ospite il Presidente del Cesena Corrado Augusto Patrignani. Serie C Girone B che prenderà il via con tre partite domani sera alle 20.30: Entella – Teramo, Fermana – Viterbese, e Pescara – Ancona-Matelica. La nuova squadra marchigiana subito di fronte ad una delle favorite. Domenica alle 17.30 Olbia – Pistoiese. Alle 20.30 il debutto delle romagnole. Il Cesena al Manuzzi ritrova i suoi tifosi contro il Gubbio. Mentre la nuova Imolese di Gaetano Fontana affronterà la Lucchese in cui milita in questa stagione il centroavanti della Nazionale sammarinese Nicola Nanni.









Grosseto – Modena; il derby toscano Pontedera – Carrarese e Siena – Vis Pesaro. Si chiuderà la prima giornata del Campionato di Serie C Girone B lunedi con il posticipo Reggiana – Montevarchi. Un girone molto diverso quello di questa stagione. Le squadre del Nord abitualmente inserite nel Girone B come FeralpiSalò, Sud Tirol, Triestina, sono state inserite nel Girone A. Nel B le romagnole ritrovano le toscane che mancavano da tempo come Siena, Carrarese, Pontedera, Pistoiese, Lucchese, Grosseto e Montevarchi . Lunghe trasferte per le romagnole sono sicuramente quelle di Viterbo, e Olbia. Altra novità che mancava da tempo la ligure Entella. Campionato equilibrato e molto interessante dove almeno sulla carta non c'è una favoritissima ma un gruppo di contendenti alla promozione e tra queste c'è anche il Cesena