SERIE C Riscatto Pescara sul campo dell'Entella La squadra di Zeman vince 2 a 1. Decide Franchini al 91esimo

Al comunale di Chiavari si affrontano Entella e Pescara, due squadre in cerca di riscatto dopo un deludente avvio di stagione. Gallo si affida alla coppa d'attacco formata da Faggioli e Zamparo, Zeman, come sempre, risponde con il tridente Avvio piuttosto blando ma alla prima vera occasione il Pescara sblocca il risultato. Sponda di Merola per il destro di Cuppone che firma il vantaggio abruzzese. La reazione dei padroni di casa nel sinistro di Zamparo che scavalca Plizzari ma trova solo la parte superiore della traversa. A cinque minuti dal riposo, tentativo di Petermann che esalta i riflessi dell'estremo difensore ospite. Secondo tempo, stesso copione. Tascone su punizione non trova il bersaglio. A sei minuti dal termine, arriva il pareggio dell'Entella. Angolo di Clemenza per il perentorio colpo di testa di Corbari. Il finale è al cardiopalma. Plizzari si oppone cosi alla battuta ravvicinata di Bonini. Una manciata di secondi e padroni di casa vicinissimi al vantaggio, Meazzi a botta sicura centra in pieno la traversa. Sul ribaltamento di fronte, Franchini trova il corridoio giusto per il 2 a 1 del Pescara. Dopo oltre un mese, la squadra di Zeman riassapora il gusto della vittoria e martedì si gioca il recupero di Pontedera.

