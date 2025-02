SERIE C Risorge il Campobasso e sgambetta la Ternana (1-0)

Per le prime della classe non è decisamente giornata, e così il Campobasso ritrova fame, gioco e vittoria tutte in una volta. Bifulco a giro che fa volare Vannucchi è il coktail di benvenuto. La Ternana in campo già sapendo del passo falso dell'Entella prova ad approfittarne con Corradini, Neri blocca a terra. Ma il Campobasso ha cambiato atteggiamento, da Pierno a Bifulco fino a Martina per la conclusione sull'esterno della rete. Prima dell'intervallo il tiro alto di Cicerelli chiude un primo tempo da un colpo e un colpo. Ripresa, con pungiglione Casasola, Neri respinge. Ma sono i padroni di casa quando vanno in verticale a farsi preferire: Pierno per Chiarello che cerca l'angolo, vola Vannucchi a disinnescare. I molisani sbloccano: Bifulco si piega per impattare la rimbalzante e infilare nell'angolo il gol che fa esplodere il Molinari. La Ternana accusa, Vannucchi perde reattività e rischia di restarci in mezzo, poi rimedia in un secondo momento. Il Campobasso difende coi denti in un finale nel quale Terni prova il tutto per tutto. Lo fa Millico con tiro fuori e lo fa soprattutto Cianci di testa, ma il super riflesso di Neri regala ai padroni di casa una vittoria che mancava da 13 turni.

