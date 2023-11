SERIE C Risorge la Carrarese, Pescara in crisi nera (1-0)

Tra Carrarese (1 punto nelle ultime 3) e Pescara (0 due 2) non tira un buon vento. Tira vento e basta. La squadra di Zeman prosegue la striscia negativa che l'ha allontanata dalla vetta. Palo clamoroso di Aloi, neanche oggi è giornata. Di là invece Carrara va alla cassa. Panico riceve da Cicconi, finta, rientra, salta un uomo e la chiude sull'angolo lontano. Reazione debole degli ospiti, Tunjov prova a sorprendere Bleve, ma sorprende solo l'operatore. Ripresa, Zeman alza ulteriormente il baricentro estremizzando concetti offensivi già ben marcati.

Ci prova Merola con Bleve piazzatissimo. E' sempre Merola giocatore di squilibrio per eccellenza a creare scompiglio, lo sfondo centrale finisce alto. Gli spazi fatalmente si aprono per i contropiedi carraresi. Simeri guida un 3 contro 2, ma non considera né Palmieri, né Panico che ce lo mandano. Ancora Carrarese pericolosa, il cross respinto di Zanon stappa il missile di Schiavi che fischia nei pressi del palo. Nel finale ultimo brivido per Bleve. Prima sì, poi no, poi ancora sì sul tiro di Merola. Ennesimo contropiede di Simeri che stavolta guarda Panico, ma la palla salta su quel che resta del campo e non succede più nulla. E in realtà alla Carrarese basta così.

