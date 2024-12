Ritardo nel pagamento dei tesserati: deferito il Rimini

Su segnalazione della Covisoc, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Sezione Disciplinare le società Novara, Rimini, Taranto e Turris. Nel caso del Rimini il provvedimento arriva per non aver provveduto entro il termine del 16 dicembre al pagamento ai tesserati delle mensilità di settembre e ottobre 2024. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante Stefania Di Salvo.