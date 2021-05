EUROPA LEAGUE Ritorno delle semifinali: alla Roma serve un'impresa. Più equilibrata Arsenal – Villareal Si prova ad evitare il dominio inglese anche in Europa League

“Se c'è anche una sola possibilità me la giocherò” frase di Paulo Fonseca in conferenza stampa di vigilia di una partita che, salvo miracoli sportivi, segnerà l'addio all'Europa League della Roma e conseguentemente la resa del calcio italiano a livello di club nelle competizioni europee. Il Manchester United a Roma forte del 6-2 maturato all'andata. Per evitare il dominio inglese la Roma è chiamata ad un'impresa che farebbe impallidire anche il prossimo tecnico giallorosso Josè Mourinho spettatore interessato della partita di questa sera dove i giallorossi devono segnare 4 gol senza subirne alcuno per accedere alla finalissima.

Più equilibrata l'altra semifinale con l'Arsenal sotto di un gol, il Villareal si è imposto in Spagna per 2-1. Questo significa che basta un gol agli inglesi senza subirne per raggiungere la finalissima. E dunque, senza fare gli indovini, ci sono serie possibilità che ci possa essere un' altro derby britannico in finale di Europa League. Se così fosse sarebbe dominio totale degli inglesi nelle coppe europee.

