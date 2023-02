COPPA ITALIA SERIE C Ritorno delle semifinali: Foggia e Virtus Entella hanno vinto le loro gare interne, entrambe con un gol di scarto Tutto ancora in gioco nelle partite di ritorno

Foggia – Juventus Next Gen 2-1; Virtus Entella – Vicenza 1-0. Sono stati questi gli esiti dei due match dell'andata delle semifinali di Coppa Italia di Serie C, questa sera ore 20.30 il ritorno.

Cominciamo con la gara del Romeo Menti. Modesto ha convocato 23 giocatori per la sfida con l'Entella. Non saranno a disposizione Sandon, squalificato, e nemmeno gli infortunati Cataldi, Scarsella, Cavion. Torna a disposizione Ronaldo, più fresco rispetto ai compagni visto che sabato era squalificato. Alla vigilia del match ha parlato il capitano della Virtus Entella Andrea Paolucci. “Giochiamo in uno stadio storico, contro una buonissima squadra. Siamo carichi, motivati e consapevoli che dovremo fare una grande partita per passare il turno e andare in finale. La Coppa Italia come detto più volte è un obiettivo importante per noi e vogliamo arrivare fino in fondo. Siamo contenti di esserci aggiudicati il primo atto di questa doppia sfida, ma l’errore più grande che potremmo commettere sarebbe quello di pensare di avere due risultati su tre a disposizione. Il rispetto per il Vicenza è massimo, ma la voglia di andare in finale è davvero tanta”. Con una vittoria o un pareggio i liguri passano il turno, con la sconfitta con un gol di scarto qualsiasi sia il punteggio, supplementari, se il Vicenza vince con due gol di scarto nei 90 regolamentari va in finale.

Stessa situazione per la Juventus Next Gen che dovrà provare a ribaltare le sorti della qualificazione in Coppa Italia. Dopo la sconfitta nella semifinale di andata allo Zaccheria per 2-1, i bianconeri di mister Brambilla proveranno a battere il Foggia anche grazie al supporto dei tifosi bianconeri che si recheranno al Moccagatta per assistere all'incontro. Dopo il successo nella competizione tricolore del 2019/20, la Juventus Next Gen vuole centrare il bis: per farlo, dovrà prima superare i rossoneri. Tatticamente a specchio entrambi gli allenatori Brambilla e Gallo giocano con il 3-5-2.

Intanto l'Alessandria ha esonerato Fabio Rebuffi, si attende la nomina di Simone Banchieri. A Crotone via Franco Lerda, presentato Lamberto Zauli che porta con sè come secondo l'ex Forlì Attilio Bardi. Ad Imola, esonerato Anastasi, torna Mauro Antonioli.

