MONDIALI 2026 Roberto Baggio: "Spero che l'Italia non deluda i tanti tifosi azzurri"

Presente ai sorteggi dei Mondiali anche la leggenda del calcio italiano Roberto Baggio che ha parlato di Nazionale e non solo:

"Ci sono tantissimi nostri connazionali che vivono, respirano e aspettano di rivedere la nazionale italiana a questi mondiali da protagonista. Il mio unico augurio è che ci siano, per non deludere tutta questa gente piena di amore e di passione per i colori dell'Italia. Io posso solo parlare delle mie emozioni, che sono state, come ho già detto: incredibili, fantastiche, indimenticabili. E mi auguro che ogni persona possa viverle con la passione, con l'amore per il calcio che avevamo noi, sapendo che è qualcosa che non tornerà più. E per cui ognuno di questi protagonisti che ci saranno al mondiale devono essere consapevoli che dovranno dare il 100% di loro stessi per non avere nessun rimpianto".

"Il mondiale del 1994 per me è stato un momento meraviglioso sotto tanti punti di vista, a parte l'ultimo atto che purtroppo mi ha visto protagonista e negativo. Per me è stato qualcosa di meraviglioso, di unico, che non dimenticherò per la vita. E mi auguro che possa essere un'esperienza così bella, profonda, per tutti quelli che faranno parte di ogni singola squadra che verrà al mondiale. Credo che sia un'occasione importantissima perché in una competizione così importante, dove tutto il mondo seguirà il mondiale, ci sono tanti stati, tante squadre nuove che possono essere presenti in questo. La cosa bella è proprio il fatto che ci saranno tante squadre nuove".

