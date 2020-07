SERIE C Roberto Cevoli a "Cpiace" L'allenatore dell'Imolese questa sera a "Cpiace" ore 19.55 su San Marino RTV

Questa sera ore 20 torna l'appuntamento con la trasmissione di approfondimento sui play off di serie C. A Cpiace si parlerà della finale che vale un posto in serie B tra Reggiana - Bari in campo mercoledì 22.

Ospite della puntata di questa sera l'allenatore dell'Imolese Roberto Cevoli. Con lui si parlerà del prossimo campionato di Serie C che vedrà ancora protagonista l'Imolese che si è salvata nei play out. Insieme a Lorenzo Giardi e Massimo Boccucci si parlerà anche del nuovo Rimini che sta nascendo. Ricordiamo che Cpiace tornerà, in via del tutto eccezionale, per l'ultima puntata, giovedi 23 luglio sempre alle 20 con ospite Daniele Arrigoni in studio e collegato via Skype il Presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli.

