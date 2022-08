Roberto Cevoli è il nuovo allenatore del Novara. Dopo l’esonero di Marco Marchionni, la società di Massimo Ferranti ha deciso di puntare sul tecnico sammarinese. L’altro allenatore che il Novara stava valutando era invece Pierpaolo Bisoli. Cevoli, 53 anni, arriva dall’esperienza di Renate in serie C dove è arrivato quarto nello scorso campionato. Roberto Cevoli ha firmato per un anno con l’opzione per il secondo. Domani il primo allenamento con la nuova squadra.