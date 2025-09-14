Roberto Cevoli: "Sbagliamo ancora troppo", Fulvio Assirelli: "Bravi a sfruttare le occasioni"

Nel dopo gara della terza giornata del campionato di Eccellenza Emilia Romagna le considerazioni dei due tecnici:

"Abbiamo sbagliato due rigori - ha detto Roberto Cevoli allenatore Pietracuta - tre, quattro salvataggi sulla riga, quindi la partita l'abbiamo fatta. Quando facciamo le cose per bene, facciamo anche delle buone cose, però ancora sbagliamo troppo. Abbiamo perso una partita che a rifarla cento volte la vinciamo 99, secondo me".

Posso dire che forse è la vinta la squadra che è un po' più abituata a giocare questo tipo di campionato?

"Probabilmente sì. Chiaro che noi ci dobbiamo abituare in fretta, dobbiamo capire che questa categoria richiede delle cose diverse, però dobbiamo continuare a cercare di giocare, non perdere la fiducia, perché poi queste mazzate ti portano via un po' di consapevolezza. E questo non deve capitare".

"Una vittoria sofferta in un campo veramente difficile, - ha sottolineato Fulvio Assirelli tecnico del Medicina Fossatone - con una squadra, secondo me, veramente forte. Oggi avevamo qualche giocatore fuori, ma hanno risposto alla grande. Se magari non era girata benissimo negli episodi, oggi sì. Però credo che alla fine sia meritata".

Siete stati bravi anche negli episodi, perché siete riusciti a contenere e poi comunque a colpire?

"Sì, proprio così. Sicuramente in un momento che loro potevano fare gol, poi dopo l'abbiamo fatto noi, in un momento in cui potevano rompersi gli equilibri. Sono cose su cui ci stiamo lavorando. Siamo molto giovani, ma sono molto soddisfatto dei miei ragazzi oggi"







