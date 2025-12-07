ECCELLENZA 2025-2026 Roberto Cevoli: "Vittoria importantissima", Nicola Cavina: "Sono dispiaciuto"

Nel dopo partita la soddisfazione del tecnico del Pietracuta Roberto Cevoli:

"Sì, è vero, una vittoria importantissima, - ha detto Roberto Cevoli - tra l'altro contro una squadra che nelle ultime cinque partite ne aveva vinte quattro, quindi la temevamo in modo particolare, però abbiamo fatto un primo tempo alla grande, secondo me. Poi nel secondo invece abbiamo rischiato, ci siamo complicati la vita un po' da soli, però abbiamo tenuto duro, abbiamo portato a casa tre punti importantissimi". Sempre avanti nel punteggio, forse se vogliamo trovare qualche cosa, è il fatto di gestirlo un po' meglio, il vantaggio.

"Assolutamente sì, noi siamo bravi a complicarci la vita, continuiamo a farlo e bisogna migliorare, senza dubbio".

Analizzando un po' la partita, Roberto, forse è mancato un qualcosina, non tanto in fase di costruzione del tuo centrocampo, ma in fase di contenimento, mi è sembrato.

"Ma guarda, noi veniamo da tante partite in poco tempo, i ragazzi hanno tirato per molto tempo, avevamo qualche infortunato, eravamo contati, per me hanno fatto una grandissima partita e li voglio ringraziare per questo, perché molti hanno giocato che non stavano bene".

Deluso il tecnico del Faenza Nicola Cavina:

"Non sono arrabbiato ma dispiaciuto, perché potevamo gestire meglio nel primo tempo certe situazioni, dopo è chiaro che quando vai sotto di due si complica tutto"

Comunque è stata una partita abbastanza equilibrata.

"Direi di sì, direi di sì. Primo tempo meglio loro, secondo meglio noi, dopo è chiaro che hanno dei giocatori che in ripartenza vanno forte, quindi noi ci dobbiamo sbilanciare, qualcosa li lasci, però secondo me c'era anche un rigore sicuro, forse due, peccato anche per quello".

