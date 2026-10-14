Roberto Di Maio :"Complimenti ai miei ragazzi per la prestazione. Certi errori si pagano caro"

Roberto Di Maio allenatore Tropical Coriano :" Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi per la prestazione. Non hanno mai mollato e ci hanno creduto fino alla fine. Un vero peccato perchè il risultato era tranquillamente alla nostra portata e ce lo siamo fatti sfuggire a causa di un ingenuità che ci è costata cara. Da un giocatore di 27-28 anni mi aspetto responsabilità e non errori di questa portata che ci hanno reso la vita difficile dopo appena dieci minuti. Resta la grande prestazione e se siamo questi ci toglieremo delle soddisfazioni".











