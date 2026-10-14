SERIE D GIRONE D Roberto Di Maio :"Complimenti ai miei ragazzi per la prestazione. Certi errori si pagano caro" Il tecnico del Tropical Coriano Roberto Di Maio nonostante la sconfitta si congratula con la sua squadra che, nonostante l'inferiorità numerica non ha mai mollato

Roberto Di Maio allenatore Tropical Coriano :" Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi per la prestazione. Non hanno mai mollato e ci hanno creduto fino alla fine. Un vero peccato perchè il risultato era tranquillamente alla nostra portata e ce lo siamo fatti sfuggire a causa di un ingenuità che ci è costata cara. Da un giocatore di 27-28 anni mi aspetto responsabilità e non errori di questa portata che ci hanno reso la vita difficile dopo appena dieci minuti. Resta la grande prestazione e se siamo questi ci toglieremo delle soddisfazioni".





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