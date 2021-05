ITALIA Roberto Mancini: "Non c'erano motivi per separarci in questo momento" Prolungato il contratto del CT fino al 2026

"Non c'erano motivi per separarci in questo momento". Sono soddisfatto di restare alla guida dell'Italia fino al 2026. Sono le parole del C.T dell'Italia fresco di rinnovo di contratto con la FIGC

Nel video le dichiarazioni di Roberto Mancini

