NAZIONALE ITALIANA Roberto Mancini nuovo ct della Nazionale italiana Scelta voluta fortemente dal Presidente della FIGC Giovanni Malagò

Dopo una lunga ricerca, a tratti anche grottesca, l'Italia ha finalmente scelto il suo ct. È Roberto Mancini, che torna a guidare gli azzurri dopo tre anni passati tra Arabia Saudita e Qatar. Una decisione presa da Giovanni Malagò, che ha anche nominato Claudio Ranieri come nuovo dt della Nazionale, dopo le dimissioni di Paolo Maldini. Il presidente della FIGC ha scelto Mancini alla guida della Azzurri, nonostante il candidato ideale per i club di Serie A fosse invece Antonio Conte. Simonelli, presidente della Lega, ha comunque dato il suo supporto al nuovo ct, dicendo di “appoggiare la scelta del presidente Malagò”.

L'annuncio di Mancini arriva a chiudere una delle settimane più buie della storia della Nazionale italiana, almeno per quanto riguarda la politica del pallone. Prima il secco no di Pep Guardiola alla proposta di Maldini, poi l'annuncio di Andrea Pirlo, tramontato per la sua discussa collaborazione con Fonbet, l'agenzia di scommesse russa, a cui hanno fatto seguito le dimissioni di Maldini e Leonardo dai ruoli di dt e advisor dopo soli 16 giorni di incarico.

Mancini tornerà quindi alla guida della Nazionale, in una condizione che sembra però lontana anni luce da quella che portò alla vittoria dell'Europeo 5 anni fa. Nel 2023 fece discutere la sua lettera di dimissioni arrivata pochi giorni dopo essere diventato coordinatore di tutto il calcio azzurro, compreso il ruolo di responsabile tecnico dell'Under 21 e dell'Under 20. Il nuovo ct allora scelse di volare in Arabia Saudita, con un ricchissimo contratto di 25 milioni.

L'accordo tra la FIGC e Mancini avrà durata fino al 2030, con un compenso di 2 milioni all'anno più bonus vari, stessa durata di contratto per il dt Ranieri incasserà un milione a stagione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: