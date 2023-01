SERIE A Rocchi: "Sono soddisfatto ma si può migliorare. Presentato il Saot Al via infatti il fuorigioco automatico, denominato Saot, che debutterà durante la finale di supercoppa italiana tra Inter e Milan.

Il Designatore degli arbitri di Serie A Gianluca Rocchi traccia un bilancio della prima parte di stagione. Rocchi si ritiene complessivamente soddisfatto anche dei tanti giovani che facendo esperienza stanno crescendo, ma ritiene che si possa migliorare anche con l'ausilio della nuova tecnologia. Al via infatti il fuorigioco automatico, denominato Saot, che debutterà durante la finale di supercoppa italiana tra Inter e Milan. In Serie A lo vedremo il 27 gennaio per la prima del girone di ritorno.

Nel video l'intervista a Gianluca Rocchi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: