COPPA ITALIA ECCELLENZA Rolo in finale di Coppa Italia: 3-0 al Victor San Marino Fiocchi, Maletti e Napoli regalano la finale del “Trofeo Minetti” al Rolo. Un Victor rimaneggiato si ferma in semifinale ed ora é con la testa al campionato.

Termina in semifinale il cammino del Victor San Marino nella Coppa Italia di Eccellenza. Formazione piena di seconde linee e poche idee: un Rolo più voglioso vince 3-0 ed estromette i Titani dalla corsa per il primo trofeo della sua giovane storia. Partenza a razzo per i reggiani, 11esimi nel Girone A di Eccellenza: Fiocchi va con il mancino, Forti alza sopra la traversa. Il secondo di Pazzini - oggi in panchina - viene chiamato in causa anche dal diagonale debole di Puglisi. Il Victor risponde con lo slalom di Morelli, Santoni ribattuto dalla difesa biancoblu. In una fase di stallo il Rolo trova il clamoroso vantaggio: erroraccio di Forti che perde la sfera sul pressing di Fiocchi, il 9 non ha poi problemi a depositare in rete con la porta sguarnita. Al 26’ si sblocca il match del “Calbi”, per San Marino la strada é in salita. E potrebbe complicarsi ancora di più ma il solito Fiocchi grazia i biancazzurri divorandosi un rigore in movimento.

Il Victor prova a reagire: Morelli non schiaccia dopo il bel lavoro di Tosi a sinistra. Di là Forti si riscatta parzialmente sulla girata in controbalzo di Puglisi. Ma non sembra esserci storia, il Rolo ha più motivazioni e gioca meglio: grande azione corale sulla destra degli uomini di Bruini, servizio a centro area per Maletti che non può sbagliare. 2-0, emiliani a un passo dalla finalissima. Copione che non sembra cambiare nella ripresa: Binini per Fiocchi, il 9 del Rolo é in vena di regali e non ammazza definitivamente la partita. Così come Binini: sterzata del centrocampista e palla alta. Il Rolo gioca sugli errori del Victor: ennesima ripartenza, Ranieri non inquadra lo specchio dal limite. I cambi in casa Victor non portano lo scossone desiderato, in contropiede i reggiani colpiscono ancora: scavetto morbido di Napoli a tu per tu con Forti e 3-0 senza appelli. Forti evita un poker fin troppo pesante pesante sul destro da fuori del capitano Lorenzo Lari. Sull’altro versante si accede Arlotti, mancino respinto con i piedi da Tosi quasi mai chiamato in causa.

Il Victor esce dal “Trofeo Minetti” ed ora pensa esclusivamente al campionato, il Rolo ora aspetta la vincente tra Nibbiano&Valtidone e Massa Lombarda.

