Roma, adesso è ufficiale: Pedro ha firmato per 3 anni.

Il trasferimento di Pedro alla Roma è ormai cosa fatta. L'attaccante spagnolo è atterrato nella Capitale per le visite mediche a Villa Stuart e la firma del contratto.

Contratto di tre anni per lo spagnolo, che arriva a parametro zero dopo la sua esperienza in Inghilterra. L'ex Barcellona e Chelsea è diventato così il primo acquisto del nuovo proprietario Friedkin.



