Roma agli spareggi d'Europa League, Lazio retrocessa in Conference. Avanti anche la Fiorentina

Dopo la Champions, anche le altre coppe della UEFA hanno chiuso la fase a gironi. La Roma vince 3-1 in rimonta con il Ludogorets, chiude seconda e si qualifica per gli spareggi per gli ottavi, dove affronterà una retrocessa dalla Champions. Viceversa, la Lazio cede 1-0 al Feyenoord e retrocede in Conference League, dove affronterà gli spareggi. Agli spareggi di Conference pure la Fiorentina, che batte 3-0 il Riga e a sua volta è seconda nel girone. Sentiamo José Mourinho, che lancia una frecciatina a Tare per aver definito la Conference "coppa dei perdenti" e Vincenzo Italiano.