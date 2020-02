SERIE A Roma - Bologna 2-3, le parole di De Leo e Fonseca

Vittoria a sorpresa del Bologna contro la Roma nell'anticipo di Serie A. All'Olimpico finisce 3-2 per gli emiliani con doppietta di Barrow e Orsolini, ai giallorossi non basta l'autogol di Denswil ed il centro di Mkhitaryan. Nel post-partita Emilio De Leo, tattico dei rossoblu, si complimenta con i suoi mentre per Paulo Fonseca non c'è tranquillità all'interno dell'ambiente Roma.

Nel video le interviste a Emilio De Leo, tattico Bologna, e Paulo Fonseca, allenatore Roma.

