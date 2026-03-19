EUROPA LEAGUE Roma – Bologna Olimpico sold out Ritorno degli ottavi di Europa League. Nel derby italiano si riparte dall'1-1 dell'andata. Per Gasperini una partita affascinante

Una notte da dentro o fuori, senza possibilità di appello. Roma e Bologna, in un Olimpico strapieno vedranno manifestarsi il loro destino continentale nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League.

Dopo il pareggio di una settimana fa al Dall’Ara, i capitolini, spinti dall’ennesimo sold out, partono favoriti. Recupera Celik e sarà regolarmente al suo posto. Il turco ha svolto un lavoro specifico a scopo precauzionale insieme a Mancini e Koné. Una gestione mirata per tre fra i giocatori con più minutaggio in questa stagione, senza particolari allarmi ma con l’obiettivo di evitare sovraccarichi.

Vincenzo Italiano dovrà rinunciare a Miranda squalificato e Skorupski. Gioca Lykogiannis a sinistra, mentre la porta sarà affidata a Ravaglia. In attacco c’è Castro (panchina per Dallinga). Esterni offensivi Rowe e Bernardeschi, con l’ex Juventus nettamente favorito su Orsolini.

È una partita che rappresenta una svolta per entrambe le squadre in una stagione, fino a questo momento, non esaltante. La qualificazione ai quarti della seconda competizione europea è un obiettivo da centrare, ma come ormai si sapeva dal sorteggio, una proseguirà e una saluterà l'Europa.

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