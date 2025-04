SERIE A Roma e Juventus si annullano all'Olimpico: 1-1 che tiene vivo il sogno Champions Locatelli e Shomurodov firmano il pari: soddisfatti Tudor e Ranieri

Nel posticipo della 31ª giornata di Serie A, Roma e Juventus si dividono la posta pareggiando 1-1 all'Olimpico. Dopo i legni colpiti da Nico Gonzalez ed El Shaarawy, la Juve passa con Locatelli al 40', ma i giallorossi rispondono subito a inizio ripresa con Shomurodov (49'). Un risultato che consente alla squadra di Tudor di agganciare il Bologna al quarto posto, mentre la Roma di Ranieri scivola al settimo, superata dalla Lazio.

Igor Tudor si mostra comunque soddisfatto: "Abbiamo avuto l'approccio giusto, abbiamo spinto tanto. Dispiace per il gol subito su piazzato, ma il pari ci dà fiducia: siamo sulla strada giusta".

Moderata soddisfazione anche per Claudio Ranieri, che commenta: "Sapevamo che la Juve avrebbe giocato all'attacco. Quando non si può vincere, è importante non perdere. Se devo scommettere, dico che la Juve arriverà tra le prime quattro".

