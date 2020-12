Roma e Lazio, umori opposti: le parole di Fonseca e Inzaghi

C'è l'infrasettimanale di Serie A e Roma e Lazio ci arrivano vicine in classifica, ma lontane nello stato d'animo. I giallorossi ricevono il Cagliari per dimenticare la pesante sconfitta con l'Atalanta, i biancocelesti sfidano il Milan capolista per dare continuità al successo col Napoli. Nel pre partita, i due allenatori fanno la conta degli indisponibili: Fonseca non recupera Spinazzola, Inzaghi al Meazza non avrà Acerbi, Leiva, Parolo, Lulic e Fares, mentre per Correa sarà decisivo l'allenamento di oggi.