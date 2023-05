COPPE EUROPEE Roma e Siviglia si giocano l'Europa League: Spinazzola ok, dubbio Dybala Dopo la Conference i giallorossi mirano al bis europeo contro la più titolata del trofeo: la Joya non è ancora al meglio e dovrebbe lasciare il posto a El Sharaawy.

La dieci giorni del possibile triplete italiano comincia dal mezzo. Da Budapest e dalla Roma, in cerca della sua prima Europa League contro la regina della competizione, il Siviglia: 6 successi tra 2006 e 2020, il doppio rispetto alle seconde in albo d'oro. Talmente a suo agio da esserci anche in una stagione in cui ha lungo lottare per la salvezza, prima dell'arrivo in panca di Mendillibar e la risalita all'11° posto attuale, a -1 dalla Conference. Gli andalusi per allungare in vetta, Mourinho per diventare il primo allenatore a vincere il trofeo con tre squadre diverse, dopo Porto e Manchester United. Il grande dubbio di Mou riguarda Paulo Dybala: la caviglia fa meno male ma comunque lo limita ancora, dunque si va verso un impiego in corsa con El Shaarawy titolare insieme a Pellegrini e Abraham. Il lato chiaro della luna è Spinazzola, che ha ormai smaltito l'infortunio patito in semifinale: ai lati di Matic e Cristante dovrebbero esserci Celik e l'azzurro, magari in staffetta con Zalewski. Recuperati anche Smalling, certo titolare al pari di Rui Patricio e Mancini, e Llorente, in ballottaggio con Ibañez. E poi c'è la carica dei tifosi: 20mila quelli attesi a Budapest, 53mila quelli che la seguiranno dall'Olimpico. Esaltati dalla svolta internazionale targata Mourinho: in due anni ha portato una società con zero titoli UEFA in bacheca a vincere la Conference e a giocarsi un bis impensabile per tutti, ma non per lui e per i suoi giocatori.

