WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE Roma Femminile: all'Olimpico in 37 mila per la sfida al Barcellona Nei quarti di finale di andata le giallorosse sfidano le blaugrana vice campionesse d'Europa.

Lo Stadio Olimpico di Roma apre le porte alla Champions al femminile e lo fa per la storica sfida tra le giallorosse e il Barcellona. Previsti oltre 37 mila spettatori per il quarto di finale di andata della massima competizione per club. La Roma è capolista nel campionato di serie A, il Barcellona guida la Liga con 22 vittorie in 22 partite giocate. Impegno più che proibito per la squadra del tecnico Alessandro Spugna, che al debutto in Europa ha raggiunto i quarti di finale.

