CALCIO FEMMINILE Roma-Fiorentina si sfideranno per la Coppa Italia a Cesena Sarà il Dino Manuzzi ad ospitare la finale femminile tra giallorosse e viola.

Cesena e il Cesena hanno vissuto una stagione indimenticabile, con la promozione del club romagnolo in Serie B maschile. Una stagione, che allo stadio 'Dino Manuzzi', si concluderà però con un altro appuntamento imperdibile: venerdì 24 maggio alle ore 21.30, con diretta su Rai 2, Roma e Fiorentina si contenderanno la Coppa Italia Femminile Frecciarossa. Una finale attesissima, che metterà di fronte le giallorosse - che pochi giorni fa si sono confermate campionesse d'Italia - e le viola, che hanno invece festeggiato il ritorno in UEFA Women's Champions League. La finale è stata presentata presso la Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana di Cesena. A fare gli onori di casa, il sindaco Enzo Lattuca: presenti anche il vicesindaco e assessore allo sport Christian Castorri, la presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica Federica Cappelletti, la responsabile vendita corporate e digital di Frecciarossa (title sponsor della Coppa Italia) Silvia Marchiori e il membro del consiglio di amministrazione del Cesena FC Massimo Agostini.

"Siamo orgogliosi di poter ospitare questa finale - le parole del sindaco Enzo Lattuca -. È stato un anno fantastico per lo sport locale, vista anche la promozione del Cesena in Serie B maschile e del grande campionato disputato dal Cesena Femminile. Con il suo stadio, Cesena si dimostra ancora una volta un palcoscenico perfetto per eventi sportivi di carattere nazionale. Sta crescendo l’attenzione, la curiosità e il tifo per il calcio femminile e ci fa piacere di partecipare attivamente alla partita, corredata da tante iniziative, che trainerà ancora di più il movimento”.

“Ringrazio il sindaco e il Cesena per l’ospitalità e naturalmente il nostro Title sponsor Frecciarossa che ci affiancherà in questo nuovo appuntamento - ha sottolineato la presidente Federica Cappelletti -. La Supercoppa di Cremona è stata un grande successo, ma l’obiettivo è quello di fare ancora meglio. Sarà la prima partita tra squadre di club femminili a essere trasmessa in prima serata da Rai 2. Oltre allo spettacolo in campo, ci saranno anche tante iniziative che arricchiranno match. Sarà un evento non solo sportivo ma anche culturale: vogliamo coinvolgere il pubblico, portare tante famiglie allo stadio e far capire quanto il calcio femminile sia portatore di messaggi positivi”.

“È un onore essere nuovamente qui insieme alla Divisione Serie A Femminile della FIGC e legare il nostro brand a questa competizione - ha spiegato Silvia Marchiori, responsabile vendita corporate e digital di Frecciarossa -. La nostra azienda ha scelto di investire nel mondo dello sport, della cultura e degli eventi, per fare squadra e dare un contributo fattivo al Paese. Sposiamo in pieno i valori del calcio femminile e vogliamo contribuire a dare visibilità importante e sempre più trasversale al movimento”.

“Roma-Fiorentina sarà un match importantissimo e appassionante che giunge al termine di un’annata incredibile per il Cesena - ha concluso Massimo Agostini, membro del consiglio di amministrazione del club e che ha portato il saluto della proprietà -. Spero che i nostri tifosi vengano al Manuzzi per vedere dal vivo questa sfida, sarà una serata bellissima”. Agostini che, tra l'altro, durante la sua carriera di allenatore ha guidato anche il Riviera di Romagna, in Serie A femminile.

BIGLIETTERIA - Prosegue, presso le agenzie Vivaticket abilitate e sul sito figc.vivaticket.it, la vendita dei biglietti per la finale. Il costo è di 5 euro, mentre i biglietti ridotti al costo di 1 euro sono riservati alle ragazze e ai ragazzi fino ai 20 anni (nati dopo il 24 maggio 2004), agli Over 65 (nati prima del 24 maggio 1959), agli abbonati del Cesena F.C. (inserendo il codice dell'abbonamento) e agli studenti universitari iscritti all'anno accademico in corso (solo presso i punti vendita Vivaticket, presentando la tessera).

'UNA NESSUNA CENTOMILA' - La finale della Coppa Italia Frecciarossa sarà un evento in cui la Divisione Serie A Femminile Professionistica ribadirà l’impegno contro la violenza di genere. Sulla scia della campagna #MAIPIU’ che accompagna il campionato di Serie A, è stata avviata una collaborazione con la fondazione ‘Una Nessuna Centomila’, dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, che inizierà da questo evento supportando un centro antiviolenza del territorio, per poi strutturarsi maggiormente nella prossima stagione attraverso altre attività. Fino all’11 maggio tra l’altro è attivo il numero 45580 per inviare un SMS e sostenere la Fondazione.

SOSTENIBILITÀ - In occasione della finale della Coppa Italia Frecciarossa è stato inoltre avviato un percorso di sensibilizzazione verso la sostenibilità ambientale con la collaborazione della società Ecoevents, attraverso iniziative che riguarderanno alcuni specifici ambiti dell’evento.

INNO DI MAMELI - L'inno di Mameli, prima dell'inizio della partita, sarà eseguito dalla Banda dell'Esercito Italiano e intonato dalla cantante Bianca Atzei, che nell'occasione si esibirà anche con il suo nuovo brano, 'Discoteca'.

TRIBUTO A RAFFAELLA CARRÀ - Nell'intervallo è invece previsto un tributo a Raffaella Carrà - legata, nel corso della sua vita e della sua carriera, alla città di Cesena e ai colori bianconeri -, con un'esibizione di ballerine con la collaborazione dello storico coreografo Stefano Forti. E durante la cerimonia di premiazione sarà possibile ammirare tre abiti disegnati dalla stilista Eleonora Lastrucci per omaggiare le città di Roma e Firenze e il tricolore.

TROPHY TOUR - Il trofeo che verrà alzato al cielo nella serata di venerdì 24 maggio sarà però a Cesena già dai giorni che precederanno l'evento: la coppa sarà infatti esposta nelle giornate di sabato 18 e mercoledì 22 maggio dalle 8 alle 13 nel centro storico di Cesena, presso il mercato cittadino. Nella mattinata di martedì 21, inoltre, è in programma un incontro promozionale e formativo con gli studenti dell'Istituto Professionale Superiore 'Versari Macrelli' di Cesena.

