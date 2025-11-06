Roma in cerca di riscatto, Bologna e Fiorentina per consolidare la classifica

La Roma torna in Europa con la necessità di fare punti. Dopo due sconfitte di fila, i giallorossi volano a Glasgow per sfidare i Rangers. Se la Roma è nelle posizioni di vertice in campionato, lo stesso non si può dire degli scozzesi, lontani dalla vetta e ancora a zero punti in Europa League. Una ghiotta occasione per i giallorossi, finora vincenti solo a Nizza, ma serviranno attenzione e concentrazione. Per la sfida, Gasperini perde Dybala e Bailey, che si aggiungono all'infortunato Ferguson: restano così Pellegrini, Soulé e Dovbyk. A loro il compito di trascinare la squadra verso il riscatto europeo.

Non è comune vedere un ballottaggio per il ruolo di allenatore, ma a Bologna succede anche questo. Contro i norvegesi del Brann, Vincenzo Italiano dovrebbe tornare in panchina dopo la polmonite che l'aveva costretto al ricovero, tuttavia non è ancora certo che ci sia di nuovo lui al posto di Niccolini. In campo, invece, ci si attendono pochi cambi: principalmente Zortea per Holm in difesa, Rowe per Cambiaghi sulla trequarti e Dallinga per Castro in attacco, mentre Freuler resterà fuori a lungo per una frattura alla clavicola. Nel girone unico, il Bologna è a metà classifica, 18° con 4 punti, e arriva da un pareggio e un successo. Arrivare a metà calendario con un'altra vittoria sarebbe un ulteriore segnale positivo per una squadra in gran forma.

Chi sta vivendo un paradosso è la Fiorentina: prima in Conference League, a punteggio pieno, ultima in Serie A, senza vittorie. Vero, come ha detto De Gea, il livello delle avversarie finora è stato basso, ma la differenza di percorso è netta e così, dopo l'esonero di Pioli e l'affidamento temporaneo della squadra a Galloppa, un'altra vittoria potrebbe dare morale per ripartire pure in campionato. Anche perché la prossima sfidante è tutt'altro che da sottovalutare, il Mainz, anch'essa a 6 punti. Per la gara, i viola perdono Gosens, ma ritrovano Kean. Fischio d'inizio alle 18.45.







