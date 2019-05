Roma - Juve 2-0: giallorossi ancora in corsa per l'Europa

All'Olimpico la squadra di Ranieri batte 2-0 la Juve e conquista tre punti preziosi per restare in scia nella volata per l'Europa, agganciando il Milan a quota 62 punti. Nel primo tempo Pellegrini centra una traversa e Mirante salva il risultato su Cuadrado e Dybala anche grazie all'aiuto del palo. Nella ripresa poi la Juve abbassa i ritmi e Florenzi (80') e Dzeko (92') firmano i gol che decidono la gara.