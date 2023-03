EUROPA E CONFERENCE LEAGUE Roma, Juve e Fiorentina, tutte in casa le italiane Si giocano le partita di andata degli ottavi di finale di Uefa e Conference League. Le italiane Roma, Juve e Fiorentina tutte in casa per il primo match

L'Olimpico farà registrare l'ennesimo sold out per l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro gli spagnoli del Real Sociedad. I giallorossi sono chiamati a sfatare il tabu. Contro le squadre iberiche il bilancio è nettamente negativo: su 10 incontri disputati nelle varie competizioni Uefa sono arrivate 7 sconfitte, 2 pareggi e una sola vittoria. A questo dato, fa da contraltare la facilità con la quale la squadra di Josè Mourinho si fa rispettare all'Olimpico, nelle ultime 8 giocate davanti ai propri tifosi è arrivata una sola sconfitta. Statistiche a parte, si tratta di un match decisamente equilibrato con entrambe le squadre al quarto posto dei rispettivi campionati nazionali. Da tenere d'occhio l'attaccante norvegese Alexander Sorloth autore fino a questo momento della stagione di 13 gol in 30 partite disputate. Si gioca allo stadio Olimpico di Roma alle 18.45.

Subito dopo toccherà alla Juventus affrontare i tedeschi del Friburgo. Predica la calma Massimiliano Allegri dopo la caduta di Roma. Con lo scudetto fuori portata e dopo la penalizzazione di 15 punti per presunte irregolarità sulle plusvalenze, questa è per i bianconeri una delle due possibilità di mettere in bacheca un titolo, l'altra è la Coppa Italia. Il Friburgo si trova al quinto posto in Bundesliga e affronta una squadra italiana per la prima volta nella sua storia. Bianconeri nettamente favoriti e consapevoli che a questi livelli non si può e non si deve sottovalutare nessuno. Nel Friburgo milita il centrocampista Vincenzo Grifo, che il CT Azzurro Roberto Mancini conosce molto bene e che sta attraversando un grande momento. Ben quattordici gol stagionali per lui, 12 in bundesliga e 2 in Europa League. Il 29enne scalpita per fare bene in questa doppia sfida contro la Juventus.

Sempre alle 21 a Firenze scende in campo anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano contro i turchi del Sivasspor i quali lottano per salvarsi nel proprio campionato come spesso succede dominato da Galatasaray e Fenerbache che si giocheranno il titolo. I viola devono cercare di fare molto bene al Franchi per non incorrere in ulteriori insidie da affrontare in stadi sempre molto caldi come quelli turchi. Si gioca al Franchi di Firenze ore 21 Fiorentina – Sivasspor valevole per l'andata degli ottavi di finali di Conference League, competizione vinta lo scorso anno dalla Roma

